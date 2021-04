Zangrillo (FI): approvato nostro ordine del giorno per proroga della procedura semplificata per il lavoro agile

“Oggi in aula con il parere favorevole all’odg di Forza Italia sul decreto Covid di marzo, contenente tra l’altro interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena, il Governo si è assunto l’impegno vincolante di prevedere nel primo provvedimento utile un’ulteriore proroga della procedura semplificata per il ricorso alla prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, altrimenti in scadenza il prossimo 30 aprile”. Ad affermarlo, in una nota, il deputato e capogruppo in Commissione Lavoro per Forza Italia, Paolo Zangrillo primo firmatario dell’ordine del giorno. “L’ulteriore proroga, fortemente richiesta dalle associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e al tempo stessa gradita ai lavoratori s’inserisce tra le misure che Forza Italia ritiene da sempre necessarie per fronteggiare la pandemia, al fine di limitare la diffusione dei contagi anche negli ambienti di lavoro. Ancora una volta Forza Italia dimostra di saper dare un contributo decisivo nella lotta al Covid19” conclude Zangrillo.

