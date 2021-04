Rosso (FI): si proceda senza ritardo a proroga Superbonus

“Sottoscrivo l’appello lanciato da Imprese, Rete delle professioni tecniche, Amministratori di condominio, Ance, Federcostruzioni, Anaci, C.N. Architetti, ISI Associazione Ingegneria Sismica Italiana, C.N. dei Geologi, C. N. dei Geometri, C.N. degli Ingegneri, C.N. Periti Industriali, Oice i quali hanno chiesto rassicurazioni al Governo sulla proroga della detrazione fiscale del 110% per gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica degli edifici”. Ad annunciarlo il deputato Roberto Rosso, vicepresidente del Gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e Responsabile Nazionale del dipartimento Casa, Edilizia sociale e Periferie per gli azzurri. “È evidente che la proroga dei termini per il superbonus almeno a fine 2023 costituisca misura fondamentale per il rilancio del comparto edile e più in generale dell’economia in Italia. Dobbiamo semplificare le lungaggini burocratiche per avviare e gestire il 110% e dare il tempo che si avviino quei cantieri che tutti auspichiamo per creare occupazione, sviluppo e benessere”.

