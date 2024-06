Deborah Bergamini a Bruxelles ha incontrato i vertici del PPE

“Oggi ho preso parte a Bruxelles alla prima Assemblea Politica del Partito Popolare Europeo. È stata la prima occasione di confronto con i leader della nostra famiglia politica, fra cui la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, sui risultati delle elezioni europee. Con gli amici del PPE ho parlato degli eccellenti risultati di Forza Italia e del Governo, che escono rafforzati da questa tornata elettorale. È stata l’occasione anche per sottolineare che per rispondere alle sfide comuni in Europa occorrerà una maggioranza solida, a guida PPE, che possa garantire una coerenza con le priorità del nostro programma politico. Ritengo che i conservatori possano essere un partner più affidabile dei verdi, responsabili per la deriva fallimentare del Green Deal. Abbiamo ottenuto il primo obiettivo, avere un’Italia forte nel PPE che in Europa ha vinto e darà le carte. Da oggi raddoppieremo gli sforzi per arrivare all’obiettivo dichiarato dal Segretario Nazionale Antonio Tajani del 20% alle prossime politiche.”