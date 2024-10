Bce, Gasparri: “Prosegue la riduzione dei tassi che Tajani aveva sollecitato”

“Prosegue la riduzione dei tassi da parte della BCE. Era la direzione di marcia che il ministro degli Esteri e Segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, aveva pubblicamente e più volte auspicato e sollecitato. Tutto ciò si rifletterà sul costo dei mutui, dei prestiti, del sostegno del mondo bancario italiano a famiglie e a imprese. Questo favorirà le tendenze positive della nostra economia, che registra una crescita degli occupati, il tasso minimo di disoccupazione da molto tempo a questa parte, un’inflazione all’1,8% e, di converso, un aumento delle entrate fiscali, pur in presenza di una riduzione del cuneo fiscale e di altre percentuali Irpef. Anche la manovra attuale conferma queste tendenze e le rafforza. E dal combinato disposto delle iniziative di governo di centrodestra e dal taglio dei tassi a livello nazionale ed internazionale si potranno scoprire effetti benefici per l’occupazione e, più in generale, per il sistema economico italiano”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri