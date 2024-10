Migranti – Bergamini: “Nessuna violazione di regole umanitarie o diritti”

“Il pronunciamento del Tribunale di Roma non cambia la direzione delle politiche migratorie del governo italiano, che coniugano cooperazione e rispetto della legalità. A partire dal principio basilare secondo cui quanti non hanno requisiti per la protezione umanitaria devono essere rimpatriati. In questi giorni abbiamo avuto la conferma che molti dei nostri partner europei studiano con attenzione l’accordo tra Italia e Albania, guardano a un meccanismo di ‘returns hub’ e all’obiettivo di velocizzare le procedure di rimpatrio. E’ del tutto legittimo, quindi, che il ministro Piantedosi abbia annunciato ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale di Roma. Rispettiamo il lavoro della magistratura ma rivendichiamo anche la legittimità dell’azione di governo per poter affrontare un tema complesso come l’immigrazione irregolare. In ballo ci sono valori come la sicurezza, la coesione sociale, il rispetto delle persone, e il grande obiettivo del contrasto ai traffici di esseri umani”. E’ quanto dichiara in una nota la deputata, responsabile esteri e vicesegretaria nazionale di Forza Italia, Deborah Bergamini.