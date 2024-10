Animali, Dalla Chiesa: “Albo dei volontari nei canili per evitare sfruttamento”

“Ho imparato l’amore per gli animali sin da piccola, in famiglia, in particolare per i cani, non di razza o di moda, ma semplicemente cani. Creature da rispettare e amare. Ho presentato tre proposte di legge, a tutela del benessere degli animali, ma sono rimaste disattese. Quello che mi ha sempre lasciato perplessa, seguendo siti online di cani smarriti, maltrattati, o legati in autostrada, o in attesa di entrare in canile, sperando in una sollecita adozione, è la questione che riguarda le cosiddette volontarie dei canili. Molte danno la loro vita, i loro risparmi per mantenerli in stallo, ma molte altre sono arroganti, si comportano da padrone in modo aggressivo nei confronti di queste creature sfortunate. Molte persone che vorrebbero adottare, alla fine, per il loro comportamento ambiguo, rinunciano all’adozione. Occorrerebbe un albo ufficiale, per queste persone, perché se ci sono persone che danno l’anima per la tutela degli animali, molte altre li sfruttano, ed è difficile distinguere tra chi ama e chi sfrutta”.

Lo ha detto Rita Dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, intervenuta oggi alla conferenza stampa sul Benessere animale nei canili.

“Ci sono molti canili lager, che non hanno nemmeno le gabbie giuste per accogliere gli animali, gabbie piccole, sporche, fredde, tanto che spesso, durante l’inverno, i cani rimangono con le zampe incollate al cemento. Altre strutture, con più di 3000 ospiti, che non riescono a contenere adeguatamente tutti i cani ospitati, a cominciare dalla fornitura di cibo. I più’ piccoli soccombono spesso davanti ai cani di grossa taglia. I comuni forniscono i soldi per mantenerli, ma è difficile capire, viste le condizioni di vita dei cani, dove finiscano. Vengono chiamati i “cani fantasma”, entrano e non si sa mai quando e da dove escano. Occorrono maggiori controlli, anche con l’adozione di un numero verde da chiamare quando vediamo un animale in difficoltà. Trovare dei veterinari “sensibili” per praticare le sterilizzazioni sui territori, abbassare il prezzo dei farmaci per andare incontro alle persone meno abbienti, rendere le adozioni veloci e trasparenti, annullare la burocrazia che serve solo per non perdere la quota destinata ad ogni cane, e che viene intascata da chissà’ chi. Soprattutto allontanare ogni forma di malavita , attraverso controlli all’improvviso, come grazie a Dio è già’ accaduto l’anno scorso nel casertano, con l’intervento dei Carabinieri in una struttura dell’orrore”, ha concluso.