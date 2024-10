Cattaneo: “Grazie al sottosegretario Montavano per aver visitato Pavia”

“Ringrazio Alfredo Mantovano, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, per aver voluto visitare Pavia e la Casa del Giovane, una comunità di accoglienza fondata da don Enzo Boschetti tra gli anni Sessanta e Settanta. Ho accompagnato il sottosegretario a visitare i laboratori della Casa del Giovane, dalla falegnameria alla carpenteria, dalla cucina, alla palestra di arrampicata. Nella comunità pavese sono presenti 167 posti autorizzati, con una presenza media quotidiana di circa 136 persone accolte. Il messaggio che abbiamo condiviso è chiaro: la droga fa tutta male e abbiamo il compito e la responsabilità di allontanare i giovani da ogni tipo di dipendenza. Per fare questo c’è bisogno di un cambiamento culturale e di una comunicazione netta e senza ambiguità in direzione di questo messaggio. Col Governo siamo impegnati col Dipartimento Antidroga che diventerà il Dipartimento Per Le Dipendenze, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno sempre più diffuso tra i giovani delle droghe: pesanti, leggere o droghe sintetiche: fanno tutte male”. Così in una nota l’On. Alessandro Cattaneo, responsabile nazionale dei dipartimenti di Forza Italia.