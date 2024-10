Bergamini: “La morte di Yahya Sinwar è un passaggio chiave nella crisi medio orientale”

“La morte di Yahya Sinwar è un passaggio chiave nella crisi medio orientale. Sinwar è stato mente organizzativa e ideologica dell’attacco a Israele del 7 ottobre 2023. Ha rappresentato la metafora vivente del male assoluto, che ha guidato i terroristi di Hamas a compiere efferatezze inimmaginabili contro cittadini indifesi. Ha rappresentato il simbolo di un movimento terrorista che ‘ingabbia’ e piega anche il suo popolo all’ideologia, condannandolo alla povertà, riducendo uomini, donne e bambini a scudi umani in guerra per alimentare la propaganda. Ora, Hamas ha perduto tutti suoi punti di riferimento. Dunque deve necessariamente aprirsi una fase nuova, che proceda verso il cessate il fuoco con la liberazione degli ostaggi israeliani ancora detenuti a Gaza. In queste ore, l’Occidente deve instancabilmente far valere la propria influenza politica affinché questo accada”.

Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e responsabile esteri del partito azzurro.