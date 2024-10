Nevi: “Incoraggiare i migranti a partire non è giusto”

“Incoraggiare i migranti a partire con le ‘carrette’ in mano ai trafficanti di esseri umani è incoraggiarli alla morte. Berlusconi è stato l’antesignano della teoria di contrastare e scoraggiare l’immigrazione illegale e di cooperare con i paesi di partenza attraverso quello che lui chiamava Piano Marshall per l’Africa, che mirava anche a far nascere delle economie locali e garantire stabilità e sicurezza, affinché negli stessi loro territori i cittadini potessero avere un futuro”.