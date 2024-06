Licia Ronzulli: L’Accademia dei Lincei promuove scienza aperta e inclusiva al servizio dell’umanità

“Le sfide globali che ci troviamo ad affrontare, come le malattie, i conflitti, il cambiamento climatico, le disuguaglianze sociali, richiedono risposte basate sulla conoscenza e sulla collaborazione internazionale. L’Accademia dei Lincei svolge quindi un ruolo fondamentale per contribuire a sostenere queste sfide, promuovendo una scienza aperta, inclusiva e al servizio dell’umanità”. Così, la vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, partecipando alla cerimonia di chiusura dell’anno accademico 2023-2024 dell’Accademia dei Lincei, alla presenza del capo dello Stato.

“Il potere della ricerca e della conoscenza – ha proseguito – sono essenziali per arrivare ad un futuro più sostenibile, equo e di benessere. Un futuro che ci viene garantito dal determinante contributo che scienziati, umanisti ma anche associazioni di volontariato, danno alla nostra società e che l’Accademia dei Lincei, oggi ha voluto giustamente omaggiare e premiare”, ha concluso.