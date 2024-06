Gasparri e Damiani: “Forza Italia protagonista, con lo stop redditometro è una grande vittoria”

“Si è concluso in Commissione bilancio il lavoro sul decreto Coesione ed è stato dato mandato al relatore. Forza Italia ha contribuito a migliorare questo provvedimento con diverse proposte, a cominciare da quella sullo stop al redditometro. E’ infatti una grande vittoria l’impegno del governo, preso dal ministro Ciriani, per individuare, già da domani, misure volte all’abolizione di questo strumento superato, ingiusto e dannoso. Dopo il successo sulla sugar tax, raggiungiamo un altro obiettivo nell’interesse dei contribuenti onesti e di un fisco più equo e meno vessatorio”. Lo dichiarano il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, e il capogruppo azzurro in Commissione bilancio a Palazzo Madama, Dario Damiani, relatore del decreto. “Oltre a questa battaglia – proseguono – siamo soddisfatti per l’accoglimento di altre proposte di Forza Italia, tra cui il finanziamento della cassa integrazione per i lavoratori di Alitalia, la proroga di ulteriori 9 mesi per i lavoratori interinali dei porti di Gioia Tauro e Taranto, lo sblocco del concorso per l’assunzione di 250 segretari comunali e l’operatività della struttura commissariale per la gestione delle bonifiche delle aree inquinate di Taranto”, concludono.