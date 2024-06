Autonomia, Occhiuto: “Nessun problema in Forza Italia e nessuna contrapposizione con Tajani”

“Nessun problema in Forza Italia, anzi proprio grazie agli emendamenti del mio partito prima in Consiglio dei ministri e poi al Senato il testo dell’autonomia differenziata è stato migliorato. Ma non ci sono ancora le risorse per finanziare i Livelli essenziali delle prestazioni. E allora è il centrodestra nel suo complesso che potrebbe avere delle ripercussioni, perché i pochi consensi che la nostra coalizione otterrà nel Nord del Paese a causa dell’approvazione di questa legge, di fretta e di notte, non compenseranno le contrarietà e le preoccupazioni delle Regioni del Sud. Quindi non è un bell’affare per il centrodestra”. A dirlo Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia.

“Ho letto diverse agenzie – ha aggiunto – che rappresentano la mia posizione come una posizione in contrapposizione a quella di Tajani. Non l’ho mai ritenuto. Se non ci fosse stato Tajani il mio partito, Forza Italia, oggi non sarebbe al 10%. Tajani ha la responsabilità di tenere unito il governo perché è vicepresidente del consiglio, quindi nessuna divisione all’interno di Forza Italia. Ho posto un problema che dovrebbe riguardare complessivamente il centrodestra”.