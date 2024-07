On. Pella (FI): L’Italia dei territori protagonista al Tour De France

A 100 anni dal primo successo di Ottavio Bottecchia, il Tour rende omaggio al ciclismo italiano con la Grand Départ da Firenze. Per tre giorni, l’Italia è al centro di un evento di portata planetaria, che permette di ammirare le bellezze del nostro paese e il calore di un popolo legato al ciclismo da sempre.

“Un grande appuntamento che vede Federazione e Lega Ciclismo unite all’insegna della collaborazione,” dichiara il Presidente di Lega On. Roberto Pella, oggi presente alla Grande Boucle assieme a Cordiano Dagnoni, presidente FCI, e affiancato da tutte le componenti del ciclismo professionistico che vogliono accompagnare i giovani talenti nella crescita sportiva.

“Colgo l’occasione per salutare corridori e squadre. Ringrazio i colleghi sindaci delle città di partenza e arrivo per il grande lavoro svolto, Davide Cassani per la preziosa regia, così come le regioni, con i presidenti Eugenio Giani (Toscana), Stefano Bonaccini (Emilia-Romagna), e Alberto Cirio (Piemonte), ancora una volta protagonista dopo aver portato nella sua regione la partenza del Giro d’Italia a maggio.”