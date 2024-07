Aeroporti, Rosso (FI): abbiamo chiesto audizione ministro Salvini in Commissione Trasporti del Senato, sarà occasione anche per discutere futuro del Sandro Pertini

«È di pochi giorni fa la richiesta di audizione che ho presentato in Commissione Trasporti per conto di Forza Italia al Senato del ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Sarà l’occasione per approfondire il tema delle grandi opere infrastrutturali indispensabili per il futuro dell’Italia e della mia regione, il Piemonte. Penso alla Torino-Lione, ai collegamenti trasnazionali, alla realizzazione della linea della Metro 2 di Torino che pensiamo non debba veder cancellata una fermata strategica per la periferia di Torino. Costituirá anche l’opportunitá per potersi confrontare sulle voci di declassamento che si stanno rincorrendo in queste ore circa l’Aeroporto di Torino. Siamo certi che avremo le rassicurazioni del caso dal ministro circa la strategicitá del nostro Hub di trasporto aereo capace in questi anni di attrarre migliaia di viaggiatori internazionali quale porta del nord Ovest italiano. Il Piemonte resta centrale nell’azione del governo italiano». Ad annunciarlo il senatore Roberto Rosso, vicepresidente del Gruppo di Forza Italia a Palazzo Madama e capogruppo in Commissione Trasporti.