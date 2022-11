Zangrillo, bene accordo scuola, apre nuova stagione confronto con i sindacati

“L’accordo odierno, molto atteso, ci permette di guardare con fiducia a una nuova stagione di confronto con i sindacati, nell’ottica di una collaborazione leale e trasparente in grado di guardare all’esclusivo interesse nazionale. Ringrazio le organizzazioni di categoria e il presidente dell’Aran, Antonio Naddeo, per avere concluso una trattativa che porterà un aumento medio di circa cento euro negli stipendi di 1,2 milioni di lavoratrici e di lavoratori della scuola, settore che reputo fondamentale per la crescita del Paese”. Così il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, sulla firma del contratto scuola.

Mi piace: Mi piace Caricamento...