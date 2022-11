Franco Graglia nuovo commissario di Forza Italia in provincia di Cuneo

“Il Coordinatore di Forza Italia della Provincia di Cuneo, Maurizio Paoletti, ha rassegnato le dimissioni per motivi legati ad impegni lavorativi. Ringraziandolo per l’importante lavoro svolto in questi 5 anni, abbiamo provveduto a nominare Commissario provinciale di Cuneo il Consigliere Regionale Franco Graglia”. A comunicarlo il Coordinamento Regionale di Forza Italia Piemonte con il coordinatore Paolo Zangrillo e i suoi vice Roberto Pella, Roberto Rosso e Diego Sozzani.

“Ringrazio per la fiducia il coordinatore regionale e i suoi vice, oltre al Governatore Alberto Cirio che ha condiviso la scelta. Come sempre raccolgo lo stimolante incarico con spirito di servizio e massimo impegno. C’è tanto da fare per rafforzare Forza Italia, sicuramente però il punto di partenza dato dal risultato elettorale conseguito nelle ultime elezioni politiche è un ottimo punto di partenza. Ringrazio di cuore Maurizio Paoletti, che stimo e a cui voglio bene, sono certo che continueremo a lavorare insieme per il bene del Cuneese. Avrò bisogno dell’apporto di tutti per allargare la nostra squadra che intendo trasformare in famiglia”. Conclude Franco Graglia.