Ita, Rosso (FI): da dicembre aumentano le frequenze sulla tratta Torino-Roma come da nostra richiesta in Commissione

“Esprimiamo la nostra soddisfazione per la decisione assunta da ITA Airways di ampliare dal prossimo 1° dicembre 2022 la propria presenza di Torino, implementando la frequenza dei voli giornalieri da Caselle a Roma Fiumicino. Un incremento importante: dai 21 a 35 voli settimanali. Si tratta di due voli al giorno in più che stanno a testimoniare la centralità e strategicità di Torino come hub in Italia. Ho fortemente sollecitato e accompagnato questa soluzione all’interno della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati la scorsa legislatura. E i risultati sono arrivati per la grande serietà dell’azienda che ha sempre dimostrato di puntare su Torino”. Ad annunciarlo in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Rosso, viceoordinatore regionale degli Azzurri in Piemonte.

