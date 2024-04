IRAN – Bergamini: “Gravi violazioni sui diritti umani e la dignità delle donne. Depositerò una risoluzione”

“La stessa attenzione con cui l’Occidente sta contrastando il programma di dotazione missilistica dell’Iran deve essere rivolta alle gravi violazioni dei diritti umani e della dignità delle donne che vengono costantemente praticati in quel Paese. Reuters ha dato notizia che contestualmente all’attacco mosso contro Israele il 13 aprile, il regime degli ayatollah ha lanciato una nuova iniziativa di repressione contro quelle donne che rifiutano di indossare l’hijab. E’ di ieri, inoltre, l’appello lanciato dal carcere dalla Premio Nobel Narges Mohammadi affinché tutto il mondo libero si sollevi contro quella che giustamente definisce una ‘guerra alle donne’. La libertà è un valore universale, e chi è impegnato nelle istituzioni deve utilizzare tutti gli strumenti possibili per difenderla in ogni parte del mondo. Depositerò sul tema una risoluzione in Commissione Esteri alla Camera confidando di raccogliere un’adesione più trasversale possibile. Il Parlamento italiano deve assumere una posizione unanime”.

Così in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e responsabile del dipartimento Esteri del partito.