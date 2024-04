Il ministro Zangrillo: “Con Tajani Italia protagonista in Europa, Forza Italia al suo fianco”

“Forza Italia sotto la guida del segretario Antonio Tajani sta crescendo ogni giorno di più. Da sempre al fianco del nostro presidente Silvio Berlusconi, oggi la sua leadership è sinonimo di forti radici e futuro. La sua candidatura alle elezioni Europee è la rappresentazione di tutti i nostri valori”. Lo afferma il ministro per la Pubblica amministrazione, e coordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte, Paolo Zangrillo.

“Antonio ha dedicato la propria vita in Europa e per l’Europa – aggiunge Zangrillo – e nessuno meglio di lui è in grado di garantire all’Italia un ruolo da vera protagonista: credibile, autorevole e rassicurante! Forza Italia sarà sempre al suo fianco! Buon lavoro ad Antonio, a tutti noi e a chi continua ad ispirarci da lassù”.