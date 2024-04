Bergamini: “La candidatura del nostro Segretario Antonio Tajani sarà un valore aggiunto decisivo”

“Il consiglio nazionale di Forza Italia segna l’orientamento di proposte e valori con cui affronteremo la nostra campagna elettorale. Siamo un movimento interprete di un europeismo pragmatico, con un’obiettivo ambizioso: tutelare la nostra economia nel contesto comunitario; lavorare per un’Ue che sia finalmente in grado di assumere decisioni e costruire la propria soggettività nel contesto internazionale. Obiettivi che si possono raggiungere soltanto all’interno del PPE, la grande famiglia popolare di cui siamo un pilastro, che sarà il perno della futura maggioranza. Per questo motivo, il voto a Forza Italia è l’unico voto utile nel nostro Paese. Stiamo mettendo in campo candidati competenti, rappresentativi sul territorio, ben consci della missione che abbiamo di fronte. La candidatura del nostro Segretario Antonio Tajani sarà un valore aggiunto decisivo, per intercettare la fiducia e il consenso degli italiani che credono nella libertà”.

Così in una nota Deborah Bergamini, vice segretario nazionale di Forza Italia.