“Sui temi etici da sempre c’è libertà di voto per Forza Italia in coerenza con la visione liberale di Silvio Berlusconi. Su questioni come aborto o eutanasia la pur giusta disciplina di partito lascia il passo alla coscienza individuale”. Lo ha dichiarato l’On. Deborah Bergamini, vice segretario nazionale di Forza Italia e vicepresidente Ppe al Consiglio d’Europa.