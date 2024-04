Antonio Tajani: “Ił mio impegno alle prossime elezioni europee sarà totale”

“Il mio impegno alle prossime elezioni europee è totale. Mi dedicherò con tutte le mie forze, senza trascurare il mio ruolo di ministro degli Esteri e vicepremier. È un dovere che sento verso chi mi ha dato fiducia, e lo farò con il sostegno della mia famiglia, come sempre. Il nostro voto a Forza Italia è la scelta migliore per l’Italia e per l’Europa, uniti nel Partito Popolare Europeo. Vogliamo essere protagonisti politici, catalizzatori dei valori cristiani, atlantisti, e continueremo a espandere il nostro raggio d’azione, seguendo il progetto tracciato da Berlusconi. Il prossimo voto sarà storico, e insieme alle liste civiche e ai sindaci che ci sostengono, raggiungeremo i nostri obiettivi.”