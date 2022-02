Violenza di genere, Mazzetti (FI): “Consapevolezza è la chiave. Plauso ad Azzurro Donna Toscana”

La dichiarazione di Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia, che interverrà all’evento “Fili” di Azzurro Donna Toscana e Prato in programma sabato al Convitto Cicognini.

“Consapevolezza: è questa la chiave di volta per capire la portata del problema della violenza di genere e per migliorare concretamente la nostra società. Sulla violenza di genere non possiamo abbassare la guardia, visti i numeri drammatici, vista l’esplosione del fenomeno nei due anni di pandemia, e, in ultima istanza, perché tutte noi siamo state vittime di una forma di violenza o potenziali vittime, lo sottolineo. Per questo partecipo con estremo interesse all’evento di Azzurro Donna Toscana e Azzurro Donna Prato in programma sabato proprio a Prato, che sviluppa il problema con un metodo nuovo e coinvolgente, quello della performance didattico-formativa. È la dimostrazione che Azzurro Donna è una fucina di idee, proposte, riflessione preziosissima”.