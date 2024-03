Vice ministro Valentini a Investopia Abu Dhabi, bilaterale con ministro Economia EAU

“Crisi e conflitti hanno cambiato la situazione geopolitica, il sistema di regole occidentale è mutato, c’è stata una frammentazione. Come Europa dobbiamo rafforzare il mercato unico e ridefinire, insieme agli altri Paesi, nuove regole da seguire per garantire prosperità”. Lo ha detto il vice ministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, intervenuto questa mattina ad Abu Dhabi a “Investopia”, la piattaforma degli Emirati Arabi Uniti che connette la comunità globale di investitori con le opportunità di investimento in new economy.

Parlando nel panel ‘Navigating the New Economy: Global Economic Trends Challenging Governments’, Valentini ha sottolineato che “in un mercato globale e interconnesso, caratterizzato da una crescente competizione internazionale e da una distribuzione asimmetrica delle materie prime indispensabili ad affrontare la doppia transizione è necessario investire in diverse partnership multilaterali e bilaterali, per assicurare la resilienza delle nostre filiere”. In particolare a proposito della transizione verde e digitale, il Vice Ministro ha ricordato che “siamo la seconda manifattura d’Europa e dobbiamo portare avanti la transizione green senza distruggere la produzione”. Allo stesso tempo però “dobbiamo guardare alle prossime transizioni: la tecnologia satellitare, le nuove forme di produzione, le tecnologie per l’ambiente, l’Intelligenza artificiale”. Su questo punto in particolare, Valentini ha auspicato “un quadro normativo che assicuri uno sviluppo sistematico e condiviso delle tecnologie, o perlomeno, di un sistema, che si basi su principi condivisi e un riconoscimento reciproco”.

Sollecitato nel corso della tavola rotonda, Valentini ha parlato anche del Made in Italy “uno dei brand più conosciuti nel mondo, un meta-brand composto da tutti gli altri brand che restituisce un extra. E’ una cosa di cui dobbiamo essere orgogliosi e che dobbiamo e vogliamo preservare”.

A margine dei lavori, il vice ministro ha avuto un incontro bilaterale con il ministro dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti Abdullah bin Touq Al Marri. Al centro dei colloqui, molto cordiali, i rapporti economici bilaterali e nuove opportunità di cooperazione e e investimento fra i due paesi. Al Marri e Valentini hanno quindi presenziato – alla presenza di rappresentanti di numerose aziende italiane – al lancio della seconda edizione di “Investopia Europe”, che si terrà a Milano a maggio.