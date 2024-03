Erica Mazzetti: “Empoli può ambire a molto di più e Simone Campinoti alla guida del Centrodestra, è l’uomo giusto”

“Empoli può ambire a molto di più: Simone Campinoti, alla guida della coalizione unita di Centrodestra, è l’uomo giusto, un uomo del fare che avrà tanto da fare e da dimostrare dopo anni di sinistro immobilismo. Empoli è una città grande e popolosa, fra due capoluoghi, Firenze e Pisa, una città attiva e concreta, con il suo fondamentale distretto, capofila di un territorio strategico come l’Empolese-Valdelsa, per la concentrazione delle imprese e non solo. Purtroppo, anche Empoli soffre, un po’ per la difficile congiuntura un po’ tanto per l’assenza di politiche e strategie costruttive e non ideologiche. Soffre lo storico distretto della moda, soffre la cittadinanza che non ha infrastrutture all’altezza, treno e strade sono in condizioni imbarazzanti, come si può constatare ogni giorni. Per guidare il cambiamento di questa importante realtà toscana il Centrodestra unito ha le idee chiare e Campinoti saprà trasformarle in realtà, partendo dall’ascolto della città vera e produttiva per risolvere i problemi e non crearli. Forza Italia convintamente appoggia Campinoti, un imprenditore del territorio: siamo certi di fare risultato anche qui e aggiungere un tassello per portare tutta la Regione al cambiamento nel 2025”.

Lo fa sapere Erica Mazzetti, parlamentare toscana di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI.