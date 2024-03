Cappellacci: “La penuria dei medici è una questione molto rilevante così come quella dell’attrattività del SSN”

“La penuria dei medici è una questione molto rilevante così come quella dell’attrattività del SSN. Nei primi mesi di Legislatura questa maggioranza ha fatto passi in avanti, ma il problema non è semplice da risolvere. Dobbiamo insistere sulla remuneratività della professione medica a cui corrisponda anche una qualità della vita che oggi manca e condizioni di lavoro soddisfacenti e sicure. Proprio i pronto soccorso è uno dei temi caldi. Abbiamo avviato un’indagine conoscitiva sullo stato della medicina d’emergenza – urgenza e dei pronto soccorso e stanno emergendo diversi problemi. I giovani che lavorano al pronto soccorso sono soggetti a turni massacranti, a condizioni di lavoro insostenibili, gestione dei malati molto difficile e sovraffollamento. Chi sceglie questa professione vede preclusa qualsiasi altra attività di lavoro autonomo e per questo sceglie altre specializzazioni. Bisogna intervenire su più fronti come questo Governo sta facendo: aumentare i compensi nella medicina d’emergenza e urgenza, aumentare gli straordinari e limitare il ricorso ai medici a gettone. Un altro aspetto da non sottovalutare è la sicurezza del personale medico che ultimamente subisce spesso aggressioni ed anche su questo stiamo lavorando, intervenendo soprattutto per alleggerire la pressione di pazienti e medici. Anche con un diverso approccio culturale: spesso chi si reca al pronto soccorso è un codice verde che andrebbe trattato dalla medicina territoriale e non da quella d’emergenza. E poi c’è il tema dell’attrattività generale del nostro SSN: oggi chi va all’estero lo fa per condizioni migliori da diversi punti di vista: remunerativo, professionale, per opportunità di carriera e condizioni e sicurezza sul lavoro”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia e presidente della Commissione Affari Sociali alla Camera ospite a Rai Isoradio.