Vecchiano (Pisa) – La sicurezza ed il passaggio “una riduzione che unisce e che divide le frazioni”

Sono in corso, in questi giorni, le lavorazioni per la realizzazione di attraversamenti pedonali negli abitati di Avane e Filettole del Comune di Vecchiano. Essi serviranno per consentire l’attraversamento in sicurezza dei pedoni della provinciale vecchianese e rallentare presumibilmente la velocità di percorrenza stradale delle auto che tutti i giorni transitano nel nostro territorio. Se la teoria è ovviamente pienamente condivisibile, la pratica lascia noi, del gruppo consiliare di Vecchiano Civica, estremamente perplessi. È facilmente verificabile la dimensione estremamente ridotta delle corsie che risulteranno alla fine dei lavori, e presumibilmente la carreggiata stradale potrebbe divenire potenzialmente pericolosa in cui viene, di fatto, inibito il transito ai molti mezzi da lavoro e ai mezzi speciali che, nel nostro territorio non hanno altre strade alternative. Temiamo che con quelle strettoie, non potranno più passare i mezzi agricoli che mantengono e curano la campagna di Avane e Filettole, in particolare le mietitrebbie che effettuano le raccolte dei prodotti agricoli o i mezzi speciali di sicurezza come ruspe o cingolati fuori sagoma ad esempio dei vigili del fuoco: si rischierebbe di rendere più facile il passaggio dalla cruna di un ago che una mietitrebbia dagli attraversamenti, direbbe qualcuno. Ci domandiamo se nella ideazione di questi attraversamenti sia stato tenuto conto anche di questi fattori, avvero la natura agricola del nostro territorio. I lavori non sono ancora conclusi e ogni correzione auspicabile è fattibile. La sicurezza dei pedoni può per noi coniugarsi anche con la necessità lavorativa di un settore così importante come quello agricolo.

Per questo motivo, in veste di consiglieri comunali e provinciali, abbiamo deciso di presentare due interrogazioni, una presso il Comune di Vecchiano e l’altra presso la Provincia di Pisa sulla problematica sollevata. Continueremo a tenere aggiornata la cittadinanza.

Roberto Sbragia consigliere comunale Vecchiano Civica e consigliere provinciale Forza Italia Pisa