La Camera dei deputati approva all’unanimità l’odg di Deborah Bergamini

La Camera dei Deputati ha approvato con il voto favorevole di tutta l’assemblea l’ordine del giorno presentato dall’On. Deborah Bergamini. L’ordine del giorno è dedicato alla memoria di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso a Napoli per mano di un minorenne. L’ordine del giorno è stato collegato all’approvazione del Decreto legge Caivano, che, come è noto, prevede misure urgenti in tema di reati minorili, povertà educativa e abbandono scolastico.



Deborah Bergamini ha dichiarato: “Questo ordine del giorno è un omaggio a Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso a Napoli per mano di un delinquente minorenne. Giovanbattista Cutolo era un appassionato amante della musica classica, ma il suo amore per la musica andava oltre: credeva fermamente che essa dovesse essere diffusa ed insegnata nelle scuole come un efficace deterrente contro la delinquenza giovanile. La sua storia è un tragico monito su ciò che può accadere quando il disagio sociale e morale prende il sopravvento.”

L’ordine del giorno propone di istituire e dedicare a Giovanbattista Cutolo un’iniziativa finalizzata alla diffusione della cultura della musica classica tra i giovani, oltre a lanciare dal punto di vista ideale un forte messaggio di speranza che costituirebbe un esempio concreto che la cultura prevale sempre sulla violenza. Inoltre, impegna il Governo a valutare l’opportunità di individuare gli strumenti più opportuni per la realizzazione di un progetto finalizzato alla diffusione della conoscenza e della pratica della musica classica, anche nell’ambito del sistema scolastico, tra i giovani, da dedicare a Giovanbattista Cutolo.

In occasione delle celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Puccini, un’icona della musica classica mondiale, l’Onorevole Deborah Bergamini ha un’idea che unisce la commemorazione al giovane musicista tragicamente ucciso alla promozione della musica classica tra i giovani.

Deborah Bergamini ha dichiarato: “Sarebbe un bel gesto dedicare una prima iniziativa, dedicata alla memoria di Giovanbattista Cutolo, proprio nell’edizione del Festival Pucciniano di Torre del lago Puccini nel 2024, in occasione delle celebrazioni dedicate a Giacomo Puccini, uno degli eventi musicali più prestigiosi del paese.

La musica classica può aiutare i giovani a sviluppare le loro capacità sociali, come quelle di lavorare in gruppo, di comunicare in modo efficace e di risolvere i conflitti. Per questo, nelle prossime settimane mi confronterò con l’associazione italiana che raggruppa i più importanti festival italiani di musica classica per valutare con loro quali altre iniziative possano essere organizzate. Anche il Presidente della Repubblica lo scorso primo ottobre ha aperto la stagione dei concerti del Quirinale con il concerto per Giovanbattista Cutolo con la nuova orchestra Scarlatti di Napoli. L’edizione 2024 del Festival Pucciniano, così come altri appuntamenti nei Festival Italiani di Musica Classica, diventerebbe l’occasione perfetta per ricordare e onorare la figura di Giovanbattista Cutolo. La musica classica ha il potenziale di arricchire le vite dei giovani e di prevenire la violenza giovanile. Con la dedica a Giovanbattista Cutolo, dimostriamo che la cultura può sempre prevalere sulla violenza.”

“Mi riempie di gioia il parere favorevole espresso anche dal Governo. Ciò che mi ha emozionato è stato vedere tutti i deputati, sia della maggioranza che dell’opposizione, alzarsi dopo la mia presentazione dell’ordine del giorno per onorare la memoria del giovane musicista scomparso e sottoscrivere lo stesso documento. Desidero esprimere la mia gratitudine al governo e a tutti i deputati per questo risultato. Ora spetta a noi lavorare per costruire un modello di insegnamento per avvicinare i giovani alla musica classica in ricordo di Giovanbattista Cutolo.”