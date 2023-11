Alluvione Toscana, Stella (FI): “Distribuire alle vittime dell’alluvione l’avanzo di bilancio del Consiglio regionale”

“Chiediamo che l’avanzo di bilancio del Consiglio regionale della Toscana venga distribuito per far fronte all’emergenza dell’alluvione che ha colpito la nostra regione in questi giorni. Sono soldi pubblici, che devono servire per contribuire ad aiutare le famiglie che hanno perso mobili, elettrodomestici e automobili a riacquistare i loro beni, e le imprese danneggiate a rimettersi in piedi. È il minimo che possiamo fare come Istituzione”. Lo chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“Intanto il Governo, con grande prontezza si è mosso – sottolinea Stella – e come ha detto ieri il vicepremier Antonio Tajani parlando a Prato, verranno messi a disposizione 100 milioni a fondo perduto per le aziende che esportano e hanno il 3% di export nel fatturato, e saranno previsti anche altri 200 milioni di prestiti agevolati in aggiunta. Inoltre, sarà decisa la moratoria per le rate dei prestiti Sace, mentre l’Ice agevolerà la presenza delle aziende colpite alle fiere internazionali. Questi fondi potrebbero arrivare già entro fine mese”.