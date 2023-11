Maltempo: Mazzetti (FI), da PD solo vuoti slogan ambientalisti e nessun intervento infrastrutturale e di mitigazione rischio idrogeologico

“Poco o nulla è stato fatto per prevenire il peggio: il rischio idrogeologico, problema conclamato per la Toscana, avrebbe richiesto altri interventi, che puntualmente non sono stati fatti. Il tutto nonostante i contribuenti toscani siano vessati da balzelli per foraggiare i cosiddetti consorzi di bonifica”. Questo l’attacco di Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e componente VIII Commissione ambiente, che prosegue: “Il governo, come abbiamo concretamente dimostrato ieri con i primi interventi a favore delle imprese, è in prima linea per la piena ripresa del territorio toscano; tuttavia, dietro a questo disastro ambientale ci sono sicuramente delle responsabilità, non solo nella gestione dell’emergenza, ma a monte, negli anni precedenti. Entrambe vanno chiarite: le responsabilità nella gestione dell’emergenza e nella pianificazione di un territorio fragile”. “Il cambiamento climatico – spiega Mazzetti – è un fatto, dovuto a molti fattori, ma nel frattempo – oltre gli allarmismi, le eco-ansie, gli slogan di Greta e Giani, gli imbrattatori di palazzi e i comitati del no così coccolati dal PD – non è stato fatto niente di concreto per prevenire e soprattutto contenerne gli effetti”. “I territori della Piana fiorentina, da sempre governati dal PD – l’On. Emiliano Fossi in primis visto che è stato sindaco per quasi dieci anni di Campi Bisenzio – sono un esempio lampante dell’incuria e della cattiva pianificazione territoriale”. “Faremo approfondimenti – precisa – e verifiche su cosa è stato fatto, visto che i consorzi sono delle vere e proprie idrovore di soldi sfilati a cittadini e imprese, e soprattutto cosa non è stato fatto che è ancora peggio, ma anche sulla gestione delle pratiche urbanistiche e edilizie e la pianificazione del territorio tra Firenze e Prato”, conclude Mazzetti.