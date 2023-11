Il Ministro Tajani in Toscana per sostenere cittadini e imprese danneggiate dal nubifragio

Questa mattina le parlamentari toscane di Forza Italia, Deborah Bergamini e Erica Mazzetti, insieme al coordinatore regionale Marco Stella sono state a Prato con il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani. Il ministro ha annunciato che il Ministero degli Esteri stanzierà un fondo da 100 milioni di euro per sostenere le imprese colpite dall’alluvione che ha devastato parte della Toscana la scorsa settimana.

Questa importante iniziativa è stata annunciata durante un incontro con le istituzioni locali e le associazioni di categoria a Prato, dimostrando la ferma determinazione del governo nel sostenere le comunità toscane colpite da questa calamità naturale. Il Ministro Tajani ha espresso profonda solidarietà verso le popolazioni toscane colpite da questa tragedia, sottolineando l’urgenza di fornire soluzioni concrete in un momento così difficile. Ha sottolineato che il governo è determinato a sostenere le imprese della regione, proprio come ha fatto per le aree della Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dall’alluvione di maggio scorso. ”Ora, più che mai, abbiamo bisogno di azioni concrete, non di semplici dichiarazioni”, ha affermato il Ministro Tajani. Per quanto riguarda il Ministero degli Esteri, sono previsti 100 milioni di euro a fondo perduto per le aziende che hanno il 3% di export nel loro fatturato, insieme a ulteriori 200 milioni di euro in prestiti agevolati. Inoltre, verrà considerata l’opzione di una moratoria per le rate dei prestiti Sace, fornendo un ulteriore supporto alle imprese colpite. Vedremo inoltre se dovrà estendersi l’emergenza alle altre province della Toscana, quelle di Massa e Carrara e di Lucca, ha dichiarato il ministro.

In questo caso la prima competenza è quella della Regione Toscana che dovrà indicare le aree colpite dall’alluvione al governo attraverso la Protezione civile.L ‘On Chiara Tenerini, che non ha potuto essere presente a causa di alcuni impegni improrogabili sul territorio, ringrazia il Vicepremier Tajani per la sua presenza e vicinanza e sottolinea:”Colgo l’occasione per chiedere al Governo che si faccia uno sforzo per giungere in breve tempo a un sistema di norme che definisca la delicata questione delle concessioni balneari, dopo anni di incertezza. Ciò anche in virtù dei gravi danni che i titolari delle concessioni hanno subito a causa dell’alluvione”.