Valorizzazione strade storiche, Ruzzola (FI): importante provvedimento che completa lo stanziamento già previsto con la nostra legge sui canoni idrici

“Oggi abbiamo approvato una importante legge regionale che prevede un sostegno pari a 1,5 milioni di euro per la valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico. Un milione di euro saranno interventi in conto capitale, 500milioni verranno invece destinati per la promozione del valore culturale, ambientale e turistico ad esse connesso. Si tratta di una misura che completa quella già prevista con la nostra legge dei canoni idrici, la quale già destinava il 50% di tali introiti alla Città Metropolitana e alle Province per la viabilità in montagna, con particolare attenzione verso le strade bianche del nostro territorio. E’ evidente che con questa legge andiamo a mappare, mantenere e promuovere una parte importante del patrimonio della nostra regione che è fatto di tutte quelle strade di montagna che hanno segnato la storia del Piemonte e dell’Italia e che oggi sono diventate anche preziosa occasione di turismo per gli appassionati di tutte le età. Ancora una volta Forza Italia e il centrodestra dimostrano la loro attenzione al nostro territorio cercando di valorizzarlo”. Ad affermarlo in una nota il capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte Paolo Ruzzola, la sua vice Alessandra Biletta, il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia e il presidente della I Commissione Carlo Riva Vercellotti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...