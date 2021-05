Morte Luana, Toscana: approvata all’unanimità mozione Stella (FI) per concessione contributi a famiglia

Firenze, 12 maggio – “Oggi è uno di quei giorni in cui la politica riesce a stare vicina ai cittadini in modo concreto, e con unità d’intenti. L’aula del Consiglio regionale della Toscana ha approvato all’unanimità la mia mozione che chiede alla Regione Toscana di concedere subito i contributi previsti dalla legge regionale n. 57 a Luana D’Orazio, la giovane morta sul lavoro a Montemurlo. La legge 57 del 27/10/2008 istituisce il Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro, e nel caso di Luana D’Orazio questa necessità si rende ancora più manifesta, per la giovane età della vittima, che lascia un figlio di cinque anni. Ora la Regione si attivi subito per lo sblocco immediato dei fondi”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“Il contributo previsto dalla legge 57 – ricorda Stella – non risponde a finalità di carattere risarcitorio, ma esprime una manifestazione di solidarietà da parte della comunità regionale verso le famiglie colpite dall’evento luttuoso, quale sostegno per le più immediate necessità, anche quelle di una adeguata assistenza legale”. Nella mozione, Stella Chiede che la Regione Toscana promuova “iniziative informative atte a sensibilizzare sulla tematica della sicurezza nei luoghi di lavoro” e “favorisca l’adozione di nuove tecnologie per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle imprese della Toscana”. Il capogruppo di Forza Italia, nell’esprimere nuovamente “solidarietà e vicinanza alla famiglia D’Orazio”, ha ringraziato “tutti i gruppi politici e i consiglieri per il voto espresso”.