UE, Deborah Bergamini:“Forza Italia sosterrà il secondo il mandato Von Der Leyen”

“Ursula von der Leyen ha rappresentato in questi anni un punto di equilibrio alla presidenza della Commissione e una garanzia per il Partito Popolare Europeo. Inoltre, crede fermamente nei valori di un’Europa forte e coesa. Insieme a lei abbiamo una visione che vogliamo sviluppare e realizzare nei prossimi anni, che passa da serie politiche di contrasto all’immigrazione illegale ad una revisione del Green Deal – fortemente ideologico nella sua origine – per arrivare all’istituzione di un Commissario europeo alla Difesa. Forza Italia si riconosce in questo percorso ed è per questo che, come ha annunciato oggi il nostro segretario nazionale Antonio Tajani, la sosterrà per un secondo mandato”. E’ quanto dichiara in una nota la vicepresidente del gruppo alla Camera dei Deputati e responsabile del dipartimento esteri di Forza Italia, Deborah Bergamini.