Mar Rosso, Chiara Tenerini: “Il Comando Aspides a Italia è successo del Ministro Tajani”

“Con l’approvazione dell’operazione Aspides l’Ue sposa la linea portata avanti dalla Farnesina: la risposta alle tensioni geopolitiche dev’essere unitaria, perché solo attraverso l’integrazione delle forze di Difesa l’Europa può contribuire alla pace e alla stabilità. La decisione di affidare il comando della missione all’Italia è un importante riconoscimento per il nostro Paese e un successo personale del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, sin dall’inizio impegnato a promuovere un’operazione strategica per difendere la libertà dei commerci e per contrastare il terrorismo degli Houthi. Con Aspides si rafforza anche l’idea di una difesa comune europea, che il presidente Berlusconi ha sempre auspicato. Forza Italia continuerà a lavorare per affermare sempre più il ruolo del nostro Paese nel consesso internazionale”. Lo dichiara la deputata Chiara Tenerini, Responsabile Lavoro di Forza Italia.