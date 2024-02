Il comitato provinciale di Perugia si è incontrato con iscritti e simpatizzanti di Magione e di altri Comuni dell’area Trasimeno Pievese. La giornata è stata organizzata da Paolo Panico (nella foto), componente del Coordinamento provinciale e ha visto la presenza del Vice presidente della regione, Roberto Morroni, del Coordinatore Fiammetta Modena, del Sindaco di Città della Pieve, Fausto Risini, di Lamberto Marcantonini, componente del coordinamento e del consigliere di Piegaro Roberto Pinzo. La delegazione ha incontrato anche dei cittadini di Paciano.

Tema della giornata la attività e la presenza di Forza Italia in un’area ove il centro destra governa alcuni comuni, ma ha necessità di rafforzarsi e creare i necessari collegamenti per il governo coordinato in materia sociale, turistica, ambientale.

Grande partecipazione alla serata, conclusiva della giornata, organizzata a Magione e dibattito sul prossimo congresso nazionale che vedrà una grande presenza dall’Umbria.