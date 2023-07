Trasporto pubblico locale – Marco Stella: “Soppresse 21 fermate dei bus in centro a Firenze”

“Da fine mese il trasporto pubblico locale a Firenze sarà completamente rivoluzionato, con numerosi cambiamenti nelle fermate e nei percorsi a causa dei cantieri della tranvia. In particolare, sono coinvolte 11 linee urbane del bus, con la soppressione di 21 fermate, sostituite soltanto da quattro nuove fermate lungo i nuovi tragitti. In questa situazione di oggettivo disagio per gli utenti, è inaccettabile la decisione della Direzione Politiche Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale della Regione Toscana di aumentare, a partire dal 1° agosto prossimo, il prezzo di biglietto e abbonamento del bus”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che ha presentato un’interrogazione.

“Visti i disagi e disservizi a cui andranno incontro i residenti, i turisti e gli studenti – sottolinea Stella – chiediamo che venga sospeso l’adeguamento delle tariffe relative ai titoli di viaggio (la corsa semplice passerebbe da 1,50 € a 1,70 € e l’abbonamento mensile ordinario da 36 € a 39,80 €) e quindi che vengano lasciate invariate le tariffe dei biglietti. Chiediamo che la durata del biglietto extraurbano, che vale 70 minuti dal momento della convalida, venga equiparata alla durata del biglietto urbano a Firenze, dove la validità è di 90 minuti. Sollecitiamo anche le autorità preposte a intervenire per diminuire i ritardi maggiori e per una migliore riorganizzazione del servizio, anche dando la preferenza ad alcuni impianti semaforici, rispetto ad altri, che agevolino il passaggio dei bus”.