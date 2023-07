Tenerini (FI), Rinegoziazioni mutui più semplice e possibilità di sospensione delle rate per 12 mesi

E’ necessario porre in essere uno specifico protocollo tra il Governo Italiano e gli istituti di credito, al fine di tamponare gli effetti devastanti dell’aumento dei tassi d’interesse e dare una mano a chi si trova in oggettiva difficoltà.

Per questo ho presentato una mozione dove chiedo al Governo di valutare la possibilità di attuare una misura messa in atto nel 2008 dal Governo Berlusconi. Tale misura prevedeva una rinegoziazione dei mutui attraverso un accordo Abi-Mef, per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale, con la finalità di riportare la rata maggiorata ai livelli precedenti. I maggiori oneri erano poi trasferiti in rate aggiuntive alla fine del mutuo. Inoltre, chiedo di valutare la possibilità di mettere in atto una moratoria per le PMI, e persone fisiche in caso di muto per prima casa, similare a quella concessa in occasione dell’epidemia di Covid 19 che ha disposto per i finanziamenti la possibilità di sospendere, fino a un periodo massimo di 12 mesi, il pagamento della quota capitale e degli interessi oppure dei soli interessi delle rate future, con il conseguente allungamento del piano di ammortamento.

Da un anno la Banca Centrale Europea sta portando avanti una politica di rialzo dei tassi di interesse per fermare l’aumento dell’inflazione. Da luglio 2022 i tassi sono aumentati di 4 punti percentuali, con una velocità mai vista nella storia dell’euro. L’ultima decisione, del giugno scorso, ha portato il livello tra il 3,50 e il 4,25 per cento. Sono aumentati, di conseguenza, in modo esponenziale gli importi delle rate di mutui e finanziamenti per le imprese e i cittadini italiani, molti dei quali non sono più in grado di onorare le rate. Occorre un intervento immediato e urgente, per evitare effetti devastanti e irreversibili sulla nostra economia, con conseguenze anche in termini di calo della produzione e dell’occupazione. Per tale motivo ho presentato una mozione, sottoscritta da alcuni colleghi che ringrazio, in cui chiedo l’intervento del Governo”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini, che aggiunge: “Purtroppo sono già tanti i soggetti con sofferenze bancarie, loro malgrado. Osservando i dati enunciati di recente dal Governatore Visco, nei primi tre mesi di quest’anno l’incidenza del flusso di finanziamenti rateali che presentano ritardi nei pagamenti, è raddoppiata all’1,6% e ad oggi valgono 14,9 miliardi di euro le rate di mutui e prestiti vari non pagate da quasi un milione di famiglie italiane. La politica attuata dalla BCE appare troppo aggressiva dato che la nostra inflazione non è generata da un aumento esponenziale dei consumi ma da fattori esogeni, come ad esempio la guerra in Ucraina”.