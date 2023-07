Conferma ergastolo a Messina Denaro, Tenerini : “Importante traguardo in una data simbolica’

“La conferma dell’ergastolo al boss Matteo Messina Denaro nel giorno del 31° anniversario della strage di via D’Amelio ha un grande valore simbolico. Rappresenta la vittoria dello Stato nei confronti della mafia. Il trionfo della legalità a dispetto di chi pensa di imporsi con la violenza”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini, che sottolinea: “ La lotta a ogni forma di criminalità organizzata deve sempre animare l’azione di uno stato di diritto. Attraverso l’encomiabile lavoro delle forze dell’ordine, negli anni, parecchi latitanti sono stati arrestati. Da cittadina, da esponente politica di Forza Italia, da membri della commissione parlamentare antimafia e da donna non posso che essere orgogliosa di far parte di uno Stato che non indietreggia di fronte alla necessità di garantire il rispetto della legge a tutti i livelli della società civile ed in tutto il nostro amato Paese”.