Toscana, Mazzetti e Stella (FI): “Regione costretta a proroga accatastamento camini, vittoria di Forza Italia”

“La Regione Toscana è stata costretta a fare marcia indietro e a prorogare di 6 mesi l’accatastamento di camini e stufe, obbligo previsto dalla delibera 222 del 2023, scaduto il 30 settembre. Nessuno se ne era accorto, perché è mancata una campagna informativa da parte della Regione, che era tenuta a farla, a norma di legge. Abbiamo chiesto una proroga della scadenza, accompagnata da una adeguata e capillare campagna informativa, e la Giunta regionale ci ha dato ragione, concedendo una proroga al 30 marzo 2024”. Lo affermano l’on. Erica Mazzetti e Marco Stella, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana.

“La Regione Toscana – sottolineano Mazzetti e Stella – ha promesso anche procedure più semplici. A seguito delle nostre segnalazioni, la Regione è dovuta intervenire, per le preoccupazioni espresse da molti enti locali e cittadini per le eventuali sanzioni previste in caso di mancato accatastamento di caminetti e stufe secondo i termini previsti dalla legge. Questa proroga è una vittoria di Forza Italia. Adesso ci auguriamo che parta un’adeguata campagna informativa della Regione Toscana, in modo che i cittadini arrivino preparati e sbrighino per tempo gli adempimenti burocratici”.