Firenze, Stella (FI): “Sale al 5° posto classifica nazionale per criminalità. Certificato il fallimento di Nardella e Pd”

“I dati sulla criminalità a Firenze, pubblicati nella classifica annuale stilata da Il Sole 24 Ore, sono purtroppo drammatici e sono la fotografia di una situazione che noi denunciamo da anni, inascoltati dall’Amministrazione comunale, quando non snobbati e derisi. Con 5.272 denunce ogni 100.000 abitanti, ben 51.932 denunce in totale, la nostra città è la quinta in Italia, dietro Milano, Rimini, Roma e Bologna; tutte città governate dal Pd, per inciso. E’ evidente che questi numeri certificano il fallimento totale del sindaco Nardella sul fronte sicurezza”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, commentando i dati della classifica 2023 dai quali emerge anche “la quarta posizione in Italia per numero di rapine denunciate, 86,9 per 100.000 abitanti (856 in totale) e per le violenze sessuali, 179 gli abusi denunciati”.

“In questi anni l’amministrazione Nardella non è stata in grado di dare risposte in merito alla sicurezza dei fiorentini e del nostro territorio – accusa Stella -. Non bastano più le promesse e gli spot sulla sicurezza senza seguito: la città ha bisogno di risposte concrete ed efficaci per contrastare criminali, abusivi e degrado. Purtroppo la nostra città è diventata non solo insicura, ma anche ostaggio degli abusivi, il nostro centro storico è ostaggio dei venditori irregolari, Firenze è diventata la città delle illegalità: i livelli toccati sono inaccettabili per un centro abitato che ospita una quantità di beni artistici e monumentali che non ha eguali al mondo. Noi siamo stufi, solo con una vittoria del centrodestra nel 2024 potremo invertire questo trend drammatico”.