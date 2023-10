Regioni, Biletta (FI): con Disabilità Manager migliorerà accessibilità servizi e inclusione a livello regionale

“Forza Italia è estremamente soddisfatta per l’approvazione del provvedimento che prevede l’istituzione del Disability Manager a livello regionale, garantendo l’applicazione della L. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), norma fondamentale che mira a promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro”. Ad affermarlo la vicecapogruppo di Forza Italia Alessandra Biletta relatrice di maggioranza dell’atto.

“La disabilità è un concetto in evoluzione – prosegue Biletta – per la quale la condizione di diseguaglianza è configurabile non tanto nella persona in quanto “disabile”, ma è il risultato dell’interazione tra la persona e le barriere ambientali, attitudinali e culturali che ne impediscono la piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con le altre persone. Si tratta di una legge su cui sono confluite tutte le forze politiche a dimostrazione che se un provvedimento è di buon senso trova facile e immediata approvazione”.

Conclude l’azzurra: “Secondo la letteratura, il Disability Manager è una figura professionale specializzata nella promozione dell’accessibilità e dell’inclusione delle persone con disabilità. In molte realtà, la presenza del Disability Manager ha portato a miglioramenti significativi nell’accessibilità dei servizi e nell’inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale ed economica. L’auspicio è quindi che in fase di monitoraggio della sua attività potremo apprezzare un netto miglioramento della qualità della vita delle persone disabili e per i loro famigliari”.