Firenze-Siena: Mazzetti (FI), risolvere con urgenza problemi infrastrutturali. Informato il Ministro Salvini

I gravi problemi della Firenze-Siena sul tavolo del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. “Bisogna quanto prima intervenire e risolvere definitivamente i gravi e sempre più impattati problemi strutturali della Firenze-Siena, un’arteria determinante per tutta la Toscana del Sud e per l’intera economia regionale, visto e considerato che vi sono importanti distretti produttivi, come quello di Poggibonsi, quello di Barberino-Tavarnelle, soprattutto la frazione di Sambuca, senza dimenticare che stiamo parlando di un’area dallo straordinario interesse turistico, Chianti e non solo”. Lo ha scritto in una lettera indirizzata al Ministro Salvini e all’Assessore Regionale Baccelli l’On. Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e responsabile nazionale lavori pubblici. “L’attuale condizione della Firenze-Siena – ha aggiunto Mazzetti – è sintomatica di una grave arretratezza infrastrutturale che sta rendendo una regione, per geografia cerniera tra Nord e Sud, una vera e propria barriera. Auspico che tutti insieme si possa cooperare per risolvere un problema che sta impattando non solo sull’economia ma anche sulla vita e mi rendo fin d’ora disponibile per ogni iniziativa volta a risolvere”. “Questo tratto di strada, come ho denunciato in questi giorni, è profondamente arretrato e insicuro, basti ricordare, come non smettono di dire i cittadini del territorio, che manca perfino la corsia d’emergenza: è oggetto di continue interruzioni, di cantieri lentissimi, nonché, di incidenti mortali, come quello avvenuto purtroppo quest’oggi, a dimostrazione della gravità della situazione. Bisogna intervenire e farlo presto”, ha ribadito Mazzetti