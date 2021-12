Toscana/Bilancio regionale, Stella (FI): “Non si pagano buchi sanità togliendo soldi a disabili, pronti emendamenti”

Firenze, 16 dicembre – “Non si pagano i buchi della sanità e delle Asl togliendo soldi ai disabili. E’ una follia assoluta, un’ingiustizia che non passerà. Sono pronti i nostri emendamenti volti a ripristinare 1,12 milioni di euro nel fondo destinato all’erogazione degli aiuti alle famiglie toscane con minori disabili, e sarà ristabilito il tetto Isee a 29 mila euro per richiedere il sussidio”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia), a pochi giorni dalla votazione del bilancio in aula.

“Tra le cose assolutamente non condivisibili del bilancio di previsione finanziario della Regione Toscana – sottolinea Stella – c’è la questione inaccettabile del taglio dei contributi alle famiglie con disabili, dovuta all’abbassamento a 10.000 euro della soglia Isee, che va riportata con urgenza al livello precedente di 29.000 euro. Nei nostri emendamenti, per ripristinare 1.120.000 euro di contributi, attingeremo ai capitoli “rievocazioni storiche” (500.000 €), “consorzi di bonifica” (209.000 euro) e progetti per l’inclusione sociale dei cittadini stranieri (329.000 mila €)”.