Decreto PNRR, Pella (FI): “Ottimo risultato targato Fi: 60 emendamenti accolti sul PNRR”

“Sono ben sessanta gli emendamenti di Forza Italia accolti, riformulati o assorbiti nel Decreto PNRR. Il nostro gruppo, grazie all’impegno dei colleghi in commissione Bilancio ha dato un contributo decisivo per migliorare il testo: assunzioni nei Comuni, rafforzamento del settore giustizia, potenziamento dello sport di base, azioni di prevenzione del dissesto idrogeologico e gestione delle risorse idriche, sono solo alcune delle proposte accolte. Continueremo a lavorare per l’applicazione del Pnrr e supportando le istanze provenienti da tutte le articolazioni dello Stato, Regioni, Province e Comuni, dei quali mi sento, anche per la mia storia personale, primo interprete. Il lavoro parlamentare ha avuto un buon esito anche perché sostenuto con convinzione ed energia dai vertici del partito: per questa ragione, desidero ringraziare il coordinatore nazionale Antonio Tajani, la responsabile dei rapporti con gli alleati Licia Ronzulli e il capogruppo alla Camera, Paolo Barelli”. Ad annunciarlo il deputato Roberto Pella, Capogruppo Commissione Bilancio per Forza Italia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...