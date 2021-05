Torino-Lione, Sozzani-Rosso (FI): le pressioni di Forza Italia hanno vinto le resistenze interne al Governo sulla nomina del Commissario

“Le molteplici pressioni effettuate da Forza Italia a tutti i livelli, dal Parlamento fino alla Regione hanno sortito gli effetti sperati, vincendo le resistenze ideologiche interne al Governo che ancora vogliono far naufragare la nomina di un Commissario straordinario. Nel QT che abbiamo discusso oggi infatti il sottosegretario Cancelleri ha aperto alla nomina del Commissario stesso e ha comunicato che sono in via di definizione le nomine di competenza del Governo italiano nel Consiglio di amministrazione della TELT, nel comitato di controllo e nella Commissione Contratti. La pandemia deve essere l’occasione per cambiare velocità a questo Paese in modo da renderlo competitivo e attrattivo. Per fortuna il QT di oggi porta un po’ di sereno dopo la tempesta. Forza Italia non molla, Torino e il Piemonte devono restare al centro del progetto TAV e delle ricadute nel comparto della logistica che ne conseguono. Stiamo predisponendo una nostra proposta di risoluzione da presentare alla Commissione Trasporti per definire tutti i punti”. Ad affermarlo in una nota il vicepresidente della Commissione Trasporti Diego Sozzani e il vicepresidente del Gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, nonché componente della medesima Commissione Roberto Rosso.

