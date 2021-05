Firenze, Stella (FI): “Inaccettabile occupazione a oltranza di una strada, Comune sgomberi somali”

Firenze, 26 maggio – “È inaccettabile che un gruppo di persone, in questo caso di immigrati somali, occupi una strada in città, causando problemi al traffico con ripercussioni in tutta la zona. Palazzo Vecchio trovi velocemente una soluzione e sgomberi le decine di persone che si sono accampate con le tende in strada”. Lo chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella. Ieri un gruppo numeroso di migranti somali è stato sgomberato dall’occupazione di un palazzo in via Baracca, a Firenze, e una settantina di loro ha trascorso la notte, in segno di protesta, sul ponte Enzo Ferrari, sopra il Mugnone. “Capisco la difficoltà della situazione, ma occupare oltranza una strada è un reato che non va tollerato – puntualizza Stella -. Il ponte è chiuso da ieri alla circolazione, e nell’area attorno a piazza Puccini ci sono serie ripercussioni sul traffico”.

