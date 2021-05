Funivia Mottarone: “Servono interventi adeguati, mai più simili tragedie”

Insieme al cavo della funivia del Mottarone sono state spezzate 14 vite e, dopo il doveroso e sentito profondo cordoglio per le vittime ed i loro familiari, è tempo di verità e giustizia perché la tragedia non ha toccato soltanto un pezzo incantevole di territorio racchiuso tra le sponde del Lago Maggiore e d’Italia, ma ha coinvolto una parte di mondo essendo molte delle vittime straniere.

La notizia ha fatto il giro del pianeta. I quotidiani e le reti televisive italiane ed estere hanno raccontato dell’incidente di Stresa, l’ennesimo assurdo incidente, che coinvolge il nostro territorio e le nostre infrastrutture.

Da un lato ha inciso sicuramente la drammaticità di questo evento, dall’altro il fatto che questa zona d’Italia è un territorio conosciuto a livello internazionale e da sempre un luogo molto frequentato dai turisti di tutto il mondo, in particolare dalla Germania, Svizzera, Francia, ma anche dagli Stati Uniti, Russia, Paesi Arabi, Cina, Giappone, Israele, etc.; basti pensare che soltanto nel 2019 la presenza turistica in quella provincia (Verbania-Cusio-Ossola) è stata di oltre due milioni di cui circa la metà arrivati dalla Germania.

Appare quindi del tutto evidente come lo stillicidio di eventi drammatici che coinvolgono il nostro territorio ( tanto per cause naturali, quanto per incuria o peggio ancora per consapevole negligenza) costituisce un vero e proprio attentato all’immagine del nostro Paese e al Turismo .

L’Italia ha già pagato un prezzo economico enorme a causa della pandemia e non vogliamo ( come purtroppo avviene così di frequente ) che la mano di qualche scellerato metta a repentaglio soprattutto la vita delle persone, ma in secondo luogo l’immagine del nostro amato Paese e del Turismo che rappresenta un valore a due cifre del nostro PIL.

Forza Italia chiede quindi con fermezza interventi adeguati volti ad evitare che vengano messi in discussione: qualità, eccellenza, impegno e stile, da sempre sinonimo di Made in Italy.

Avv. Pier Luigi Guidastri

Responsabile per il Made in Italy

per l’Emilia-Romagna di FORZA ITALIA