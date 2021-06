Pella (FI): “Sostegni bis positivo per misure a sostegno cittadini ma non risolve affatto problema dissesto comuni”

“Senza dubbio il Decreto Sostegni bis contiene misure importanti per i Comuni e il mondo delle Autonomie, un percorso che continua dal 2020 con un grande sforzo e una grande attenzione da parte del Governo rispetto ai territori, consapevole del ruolo svolto e dell’importanza di rafforzare la coesione sociale in un momento come quello che abbiamo attraversato e da cui stiamo, non senza difficoltà, uscendo. Mi riferisco, per esempio, al trasporto pubblico locale, nodo essenziale per far ripartire scuole e attività in sicurezza; all’incremento del contributo per il mancato incasso dell’imposta di soggiorno e al sostegno al settore turistico che attende tuttavia ancora le misure estese al settore del superbonus; alle agevolazioni TARI; al fondo per le politiche giovanili, per l’edilizia scolastica, per il contrasto alla povertà educativa.

E tuttavia permane un grande nodo irrisolto che riguarda gli equilibri finanziari di Comuni e Province: lo stanziamento di 500 milioni é del tutto insufficiente rispetto al fabbisogno e lo slittamento dell’approvazione dei bilanci triennali non risolve il problema. Gli effetti della norma contenuta nella sentenza 80 della corte costituzionale lascia fuori 180 comuni su 502; i restanti riceverebbero comunque un contributo che assicura solo il 60% della quota per il 2021, ma i bilanci da approvare sono triennali. Di conseguenza, oltre alla natura quantitativa del problema, si pone un nodo tecnico per cui le Ragionerie dei Comuni non sanno come comportarsi. La norma é quindi debole sia sotto il profilo logico sia sotto il profilo temporale, tenendo conto che il Decreto sarà convertito, con relativa attuazione, dopo il termine del 31 luglio per l’approvazione de bilanci. Si tratta di una questione importante, che riguarda anche grandi comuni italiani e che speriamo possa essere emendata in sede parlamentare”. Ad affermarlo l’On. Roberto Pella, Capogruppo in Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione per Forza Italia, Capogruppo Commissione bicamerale per le questioni regionali e Responsabile nazionale Enti Locali Nord per gli Azzurri.