Industria, Porchietto: massimo impegno per Gigafactory Torino

“Non posso che condividere la “candidatura” di Mirafiori, votata all’unanimità ieri in Consiglio Comunale a Torino, per ospitare la Gigafactory di Stellantis a Torino. Una battaglia che dal Parlamento faccio da quasi un anno, su cui è importante che convergano tutti gli attori istituzionali. Chi più di Torino può mettere in campo una vocazione industriale, una connessione con il mondo dell’innovazione e una conoscenza del settore idonea ad ospitare una struttura di quel tipo?

L’ex Premier Conte aveva annunciato 150 milioni di euro dedicati alle politiche industriali per la città in una visita a Torino a favor di telecamere, salvo poi non dare alcun seguito alla cosa. Penso sarebbe importante per il Governo ora riprendere l’idea di un investimento importante per mettere Stellantis ancor più in condizione di valutare e scegliere il Piemonte e Torino come sede. Sia in termini occupazionali, che in termini di rilancio del territorio, è una battaglia che merita il nostro massimo impegno.” Lo dichiara in una nota Claudia Porchietto, Vicepresidente dei Deputati e Responsabile Attività Produttive di Forza Italia.